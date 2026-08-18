سعر NUVA nvPRIME اليوم

السعر المباشر لمشروع NUVA nvPRIME (NVPRIME) اليوم هو $ 1.052، مع تغير بنسبة 0.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NVPRIME الحالي إلى USD هو $ 1.052 لكل NVPRIME.

يحتل NUVA nvPRIME حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 5,149,645، مع عرض متداول قدره 4.89M NVPRIME. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NVPRIME بين $ 1.05 (أدنى) و$ 1.058 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.062، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 1.04.

على المدى القصير، تحرك NVPRIME بمقدار -0.07% خلال الساعة الماضية و+0.11% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 0.00.

معلومات سوق NUVA nvPRIME (NVPRIME)

القيمة السوقية $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M الحجم (24 ساعة) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 5.15M$ 5.15M $ 5.15M إمداد دورة التداول 4.89M 4.89M 4.89M إجمالي العرض 4,893,625.373151105 4,893,625.373151105 4,893,625.373151105

القيمة السوقية الحالية لـ NUVA nvPRIME هي $ 5.15M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 0.00. العرض المتداول لـ NVPRIME يبلغ 4.89M، مع إجمالي عرض 4893625.373151105. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 5.15M.