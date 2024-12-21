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سعر NULL MATRIX (NULL) المباشر لليوم هو USD 56.94 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 534.01K . يتم تحديث سعر NULL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NULL MATRIX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 13.61K - تغيير سعر NULL MATRIX خلال اليوم هو +14.57% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.37K

أداء سعر NULL MATRIX (NULL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NULL MATRIX مقابل USD هو $ +7.24 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NULL MATRIX مقابل USD هو $ -39.9972410760 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NULL MATRIX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NULL MATRIX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +7.24 +14.57% 30 يوم $ -39.9972410760 -70.24% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NULL MATRIX (NULL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NULL MATRIX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 45.6$ 45.6 $ 45.6 24 ساعة مرتفع $ 56.97$ 56.97 $ 56.97 عالية طوال الوقت $ 387.03$ 387.03 $ 387.03 تغير السعر (1 ساعة) +1.53% تغير السعر (1يوم) +14.57% تغير السعر (7 أيام) -24.23%

معلومات سوق NULL MATRIX (NULL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: