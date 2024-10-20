توكنوميكس NULL MATRIX (NULL) اكتشف الرؤى الرئيسية حول NULL MATRIX (NULL)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات NULL MATRIX (NULL) NULL Matrix is a deflationary token (starting 10k NULL tokens) that utilizes a renounced immutable contract to accumulate trading fees from every transactions to burn NULL tokens every 8 hours. The NULL Matrix created 10 managed liquidity pools on Base chain. The 10 tokens that were picked were the top volumes tokens on Base at inception on Oct 20, 2024. Since the NULL Matrix owns and manages the 10 liquidity pools, it can accumulate the trading fees from each LP (most are 1%) and store it within the smart contract. Every 8 hours, it will utilize the fees collected to buy NULL and burn them. Since there are so many liquidity pairing now, it can accumulate fees faster and faster as each LP paired with the top volumes coins on base will create massive price inequalities between each LP. Arbitrage bots, users and uniswap router will automatically arbitrage all the LP to equalize the price, thus generating massive amount of transactions that goes through the Null Matrix thus creating a steady burning mechanism of the 10k supplies. الموقع الرسمي: https://dune.com/nullmatrix/dashboard اشتر NULL الآن!

توكنوميكس NULL MATRIX (NULL) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار NULL MATRIX (NULL)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 68.94K $ 68.94K $ 68.94K إجمالي العرض: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K العرض المتداول: $ 8.72K $ 8.72K $ 8.72K القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 68.94K $ 68.94K $ 68.94K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 387.03 $ 387.03 $ 387.03 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 4.81 $ 4.81 $ 4.81 السعر الحالي: $ 7.91 $ 7.91 $ 7.91 معرفة المزيد عن سعر NULL MATRIX (NULL)

توكنوميكس NULL MATRIX (NULL): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس NULL MATRIX (NULL) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NULL التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NULL التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NULL، استكشف السعر المباشر لتوكن NULL!

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