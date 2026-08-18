سعر NSDQ420 اليوم

السعر المباشر لمشروع NSDQ420 (NSDQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.60% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NSDQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NSDQ.

يحتل NSDQ420 حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 136,238، مع عرض متداول قدره 1.00B NSDQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NSDQ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.01594689، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NSDQ بمقدار -0.16% خلال الساعة الماضية و-5.05% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 1.88.

معلومات سوق NSDQ420 (NSDQ)

القيمة السوقية $ 136.24K$ 136.24K $ 136.24K الحجم (24 ساعة) $ 1.88$ 1.88 $ 1.88 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 136.24K$ 136.24K $ 136.24K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NSDQ420 هي $ 136.24K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 1.88. العرض المتداول لـ NSDQ يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 136.24K.