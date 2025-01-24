سعر Nitro (NITRO)
سعر Nitro (NITRO) المباشر لليوم هو USD 0.0000017. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر NITRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nitro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 136.07K
- تغيير سعر Nitro خلال اليوم هو -0.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر Nitro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nitro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nitro مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nitro مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-0.20%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nitro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-3.15%
-0.20%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nitro ($NITRO) is a decentralized meme coin built on the power of community and artificial intelligence. In an era where memes and humor drive cultural trends, Nitro blends the best of both worlds. Unlike traditional meme coins, Nitro is not just another speculative asset; it is a community-driven token where every decision is shaped by the collective will of the holders. Nitro gives power back to the people, allowing the community to directly influence its development and ensure that it remains a fun, dynamic, and sustainable project.
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|1 NITRO إلى GBP
￡0.00000136
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€0.000001615
|1 NITRO إلى USD
$0.0000017
|1 NITRO إلى MYR
RM0.000007548
|1 NITRO إلى TRY
₺0.000060656
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¥0.000265778
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₽0.000169796
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₹0.000146914
|1 NITRO إلى IDR
Rp0.027419351
|1 NITRO إلى PHP
₱0.000099501
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￡E.0.000085476
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R$0.000010064
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C$0.000002431
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৳0.00020706
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₦0.00264384
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₴0.000071298
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Bs0.0000952
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Rs0.000473263
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₸0.000884034
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฿0.000057647
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NT$0.000055709
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Fr0.00000153
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