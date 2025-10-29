معلومات سعر Nia (NIA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: 24 ساعة منخفض $ 0.270976 24 ساعة مرتفع $ 0.281667 عالية طوال الوقت $ 0.9085 أدنى سعر $ 0.270976 تغير السعر (1 ساعة) -0.14% تغير السعر (1يوم) -2.74% تغير السعر (7 أيام) -13.74%

سعر Nia (NIA) في الوقت الحقيقي هو $0.271942. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول NIA بين أدنى سعر $ 0.270976 وأعلى سعر $ 0.281667، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـNIA على الإطلاق هو $ 0.9085، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.270976.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير NIA -0.14% على مدار الساعة الماضية، -2.74% على مدار 24 ساعة، و -13.74% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Nia (NIA)

القيمة السوقية $ 81.58K الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 271.94K إمداد دورة التداول 300.00K إجمالي العرض 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Nia هي $ 81.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ NIA يبلغ 300.00K، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 271.94K.