سعر NI Compute (SN27)
سعر NI Compute (SN27) المباشر لليوم هو USD 1.43. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.82M. يتم تحديث سعر SN27 مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NI Compute الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NI Compute خلال اليوم هو -3.57%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.28M
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خلال اليوم، كان سعر NI Compute مقابل USD هو $ -0.053029209448746 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NI Compute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NI Compute مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NI Compute مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.053029209448746
|-3.57%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NI Compute: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.02%
-3.57%
-21.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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