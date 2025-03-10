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سعر nftxbt (NFTXBT) المباشر لليوم هو USD 0.00106742 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.06M . يتم تحديث سعر NFTXBT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nftxbt الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.95K - تغيير سعر nftxbt خلال اليوم هو -23.36% - لديه عرض متداول بقيمة USD 994.73M

أداء سعر nftxbt (NFTXBT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nftxbt مقابل USD هو $ -0.000325354389092821 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nftxbt مقابل USD هو $ -0.0008278843 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nftxbt مقابل USD هو $ -0.0009773097 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nftxbt مقابل USD هو $ -0.009970506370044696 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000325354389092821 -23.36% 30 يوم $ -0.0008278843 -77.55% 60 يوم $ -0.0009773097 -91.55% 90 يوم $ -0.009970506370044696 -90.32%

تحليل سعر nftxbt (NFTXBT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nftxbt: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00100625$ 0.00100625 $ 0.00100625 24 ساعة مرتفع $ 0.00139363$ 0.00139363 $ 0.00139363 عالية طوال الوقت $ 0.02622555$ 0.02622555 $ 0.02622555 تغير السعر (1 ساعة) +1.61% تغير السعر (1يوم) -23.36% تغير السعر (7 أيام) -53.87%

معلومات سوق nftxbt (NFTXBT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: