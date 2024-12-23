سعر Nexus Mutual (NXM)
سعر Nexus Mutual (NXM) المباشر لليوم هو USD 69.55. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.53M. يتم تحديث سعر NXM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Nexus Mutual الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00
- تغيير سعر Nexus Mutual خلال اليوم هو -0.28%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 3.30M
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خلال اليوم، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ -0.19958009238034 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ -3.1945219150 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ +17.0829475050 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ +9.551009440089746 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.19958009238034
|-0.28%
|30 يوم
|$ -3.1945219150
|-4.59%
|60 يوم
|$ +17.0829475050
|+24.56%
|90 يوم
|$ +9.551009440089746
|+15.92%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Mutual: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.02%
-0.28%
-12.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Nexus Mutual is a decentralized insurance protocol built on Ethereum that currently offers cover for smart contracts on the Ethereum blockchain, currently covering all the main defi protocols. Nexus Mutual offers coverage against smart contract failures, which protects against potential bugs in smart contract code. The coverage intends to provide protection against financial losses that may be incurred due to hacks or exploits in the smart contract code. Note that smart contract cover only protects against “unintended uses” of smart contracts, so security events such as the loss of private keys or centralized exchange hacks are not covered. In December 2020, it released custody cover covering centralised custodians and lenders such as Celsius, Blockfi, and Nexo.
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