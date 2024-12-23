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سعر Nexus Mutual (NXM) المباشر لليوم هو USD 69.55 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 229.53M . يتم تحديث سعر NXM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Nexus Mutual الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Nexus Mutual خلال اليوم هو -0.28% - لديه عرض متداول بقيمة USD 3.30M

أداء سعر Nexus Mutual (NXM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ -0.19958009238034 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ -3.1945219150 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ +17.0829475050 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Nexus Mutual مقابل USD هو $ +9.551009440089746 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.19958009238034 -0.28% 30 يوم $ -3.1945219150 -4.59% 60 يوم $ +17.0829475050 +24.56% 90 يوم $ +9.551009440089746 +15.92%

تحليل سعر Nexus Mutual (NXM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Nexus Mutual: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 68.09$ 68.09 $ 68.09 24 ساعة مرتفع $ 71.4$ 71.4 $ 71.4 عالية طوال الوقت $ 185.97$ 185.97 $ 185.97 تغير السعر (1 ساعة) +1.02% تغير السعر (1يوم) -0.28% تغير السعر (7 أيام) -12.32%

معلومات سوق Nexus Mutual (NXM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: