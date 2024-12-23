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سعر New Order (NEWO) المباشر لليوم هو USD 0.00417722 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 708.86K . يتم تحديث سعر NEWO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق New Order الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 15.79 - تغيير سعر New Order خلال اليوم هو +0.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 169.70M

أداء سعر New Order (NEWO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر New Order مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر New Order مقابل USD هو $ -0.0003658710 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر New Order مقابل USD هو $ -0.0003168989 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر New Order مقابل USD هو $ -0.000413481205168953 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.07% 30 يوم $ -0.0003658710 -8.75% 60 يوم $ -0.0003168989 -7.58% 90 يوم $ -0.000413481205168953 -9.00%

تحليل سعر New Order (NEWO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر New Order: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00417015$ 0.00417015 $ 0.00417015 24 ساعة مرتفع $ 0.00418791$ 0.00418791 $ 0.00418791 عالية طوال الوقت $ 1.17$ 1.17 $ 1.17 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.07% تغير السعر (7 أيام) -8.30%

معلومات سوق New Order (NEWO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: