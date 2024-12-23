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سعر Neutaro (NTMPI) المباشر لليوم هو USD 0.04012088 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.59M . يتم تحديث سعر NTMPI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Neutaro الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.73K - تغيير سعر Neutaro خلال اليوم هو -8.20% - لديه عرض متداول بقيمة USD 114.23M

أداء سعر Neutaro (NTMPI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ -0.00358479946848412 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ -0.0100763911 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ +0.0025941398 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ +0.011810973336390046 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00358479946848412 -8.20% 30 يوم $ -0.0100763911 -25.11% 60 يوم $ +0.0025941398 +6.47% 90 يوم $ +0.011810973336390046 +41.72%

تحليل سعر Neutaro (NTMPI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutaro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.04016016$ 0.04016016 $ 0.04016016 24 ساعة مرتفع $ 0.04430689$ 0.04430689 $ 0.04430689 عالية طوال الوقت $ 0.082597$ 0.082597 $ 0.082597 تغير السعر (1 ساعة) -1.02% تغير السعر (1يوم) -8.20% تغير السعر (7 أيام) -17.41%

معلومات سوق Neutaro (NTMPI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: