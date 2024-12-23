سعر Neutaro (NTMPI)
سعر Neutaro (NTMPI) المباشر لليوم هو USD 0.04012088. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.59M. يتم تحديث سعر NTMPI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Neutaro الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 82.73K
- تغيير سعر Neutaro خلال اليوم هو -8.20%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 114.23M
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خلال اليوم، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ -0.00358479946848412 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ -0.0100763911 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ +0.0025941398 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Neutaro مقابل USD هو $ +0.011810973336390046 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00358479946848412
|-8.20%
|30 يوم
|$ -0.0100763911
|-25.11%
|60 يوم
|$ +0.0025941398
|+6.47%
|90 يوم
|$ +0.011810973336390046
|+41.72%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Neutaro: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.02%
-8.20%
-17.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Neutaro (NTMPI) serves as the governance token for Timpi (www.timpi.io), a technology pioneer poised to shake up the industry through Decentralization, Web3, and AI. At the heart of Timpi's mission lies their proprietary web-scale index, powered by a DePIN (Decentralized Physical Infrastructure) node network. This innovative infrastructure, complemented by state-of-the-art AI technology, drives the development of a suite of services prioritizing user privacy and data integrity above all else. Timpi’s Search Engine, their flagship service, represents just the beginning of their groundbreaking offerings. By delivering impartial search results devoid of user tracking and manipulation, Timpi is poised to revolutionize the search experience, setting a new standard for transparency and trust.
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€0.038114836
|1 NTMPI إلى USD
$0.04012088
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RM0.18054396
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