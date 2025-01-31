سعر NBX (BYN)
سعر NBX (BYN) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BYN مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NBX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 139.55K
- تغيير سعر NBX خلال اليوم هو +0.07%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر NBX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NBX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NBX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NBX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.07%
|30 يوم
|$ 0
|-50.77%
|60 يوم
|$ 0
|-57.38%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NBX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.22%
+0.07%
+2.64%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NBX is a DeFi platform powered by zkRollup, Users can swap, stake, farm and use automated routing on Ethereum and zkSync. The use of zero-knowledge proofs lets users benefit from fast transaction speed while maintaining privacy. With some dynamic features, NBX aims to draw a larger user-base with more vibrant activity for new platforms.
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