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سعر NBM Lumite (NBMLUM) المباشر لليوم هو USD 0.00012971 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.25K . يتم تحديث سعر NBMLUM مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NBM Lumite الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NBM Lumite خلال اليوم هو -4.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M

أداء سعر NBM Lumite (NBMLUM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ +0.0000160263 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -4.14% 30 يوم $ +0.0000160263 +12.36% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NBM Lumite (NBMLUM)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NBM Lumite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0001282$ 0.0001282 $ 0.0001282 24 ساعة مرتفع $ 0.00013601$ 0.00013601 $ 0.00013601 عالية طوال الوقت $ 0.0001803$ 0.0001803 $ 0.0001803 تغير السعر (1 ساعة) -0.01% تغير السعر (1يوم) -4.14% تغير السعر (7 أيام) -16.89%

معلومات سوق NBM Lumite (NBMLUM)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: