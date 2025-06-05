سعر NBM Lumite (NBMLUM)
سعر NBM Lumite (NBMLUM) المباشر لليوم هو USD 0.00012971. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 110.25K. يتم تحديث سعر NBMLUM مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NBM Lumite الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NBM Lumite خلال اليوم هو -4.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 850.00M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر NBMLUM مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر NBMLUM.
خلال اليوم، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ +0.0000160263 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NBM Lumite مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-4.14%
|30 يوم
|$ +0.0000160263
|+12.36%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NBM Lumite: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.01%
-4.14%
-16.89%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
NFT Battle Miners (NBM) is your portal to the Arcadian system, a massive multiplayer online universe where everyone can play for free and earn! In NBM, you can create your own character and play as a miner exploring Arcadia looking for its wealth. Trade, sell, upgrade, fight, the choice is yours! NBM Lumite (NBMLUM) is the utility token launched on Solana blockchain enriching existing NBM ecosystem. NBM is ideal for both gamers that like active gameplay and gamers that prefer passive gaming modes.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 NBMLUM إلى VND
₫3.41331865
|1 NBMLUM إلى AUD
A$0.0001984563
|1 NBMLUM إلى GBP
￡0.0000946883
|1 NBMLUM إلى EUR
€0.0001128477
|1 NBMLUM إلى USD
$0.00012971
|1 NBMLUM إلى MYR
RM0.0005486733
|1 NBMLUM إلى TRY
₺0.0050989001
|1 NBMLUM إلى JPY
¥0.0185342619
|1 NBMLUM إلى RUB
₽0.0102795175
|1 NBMLUM إلى INR
₹0.0111394948
|1 NBMLUM إلى IDR
Rp2.1263931024
|1 NBMLUM إلى KRW
₩0.1762356799
|1 NBMLUM إلى PHP
₱0.0072144702
|1 NBMLUM إلى EGP
￡E.0.0064426957
|1 NBMLUM إلى BRL
R$0.0007302673
|1 NBMLUM إلى CAD
C$0.0001764056
|1 NBMLUM إلى BDT
৳0.0158427794
|1 NBMLUM إلى NGN
₦0.204267308
|1 NBMLUM إلى UAH
₴0.0053738853
|1 NBMLUM إلى VES
Bs0.01258187
|1 NBMLUM إلى PKR
Rs0.03657822
|1 NBMLUM إلى KZT
₸0.066178042
|1 NBMLUM إلى THB
฿0.0042207634
|1 NBMLUM إلى TWD
NT$0.003878329
|1 NBMLUM إلى AED
د.إ0.0004760357
|1 NBMLUM إلى CHF
Fr0.0001050651
|1 NBMLUM إلى HKD
HK$0.0010169264
|1 NBMLUM إلى MAD
.د.م0.0011920349
|1 NBMLUM إلى MXN
$0.0024891349