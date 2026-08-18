سعر NASDANQ اليوم

السعر المباشر لمشروع NASDANQ (NASDANQ) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 54.88% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل NASDANQ الحالي إلى USD هو $ 0 لكل NASDANQ.

يحتل NASDANQ حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 288,623، مع عرض متداول قدره 1.00B NASDANQ. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول NASDANQ بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00239969، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك NASDANQ بمقدار +7.74% خلال الساعة الماضية و-63.17% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 197.69K.

معلومات سوق NASDANQ (NASDANQ)

القيمة السوقية $ 288.62K$ 288.62K $ 288.62K الحجم (24 ساعة) $ 197.69K$ 197.69K $ 197.69K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 288.62K$ 288.62K $ 288.62K إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ NASDANQ هي $ 288.62K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 197.69K. العرض المتداول لـ NASDANQ يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 288.62K.