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سعر NAINCY (NAINCY) المباشر لليوم هو USD 0.00100865 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.97K . يتم تحديث سعر NAINCY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق NAINCY الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر NAINCY خلال اليوم هو +49.82% - لديه عرض متداول بقيمة USD 101.10M

أداء سعر NAINCY (NAINCY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ +0.00033542 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00033542 +49.82% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر NAINCY (NAINCY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر NAINCY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00058035$ 0.00058035 $ 0.00058035 24 ساعة مرتفع $ 0.00095288$ 0.00095288 $ 0.00095288 عالية طوال الوقت $ 0.00685702$ 0.00685702 $ 0.00685702 تغير السعر (1 ساعة) +22.25% تغير السعر (1يوم) +49.82% تغير السعر (7 أيام) -41.59%

معلومات سوق NAINCY (NAINCY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: