سعر NAINCY (NAINCY)
سعر NAINCY (NAINCY) المباشر لليوم هو USD 0.00100865. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 101.97K. يتم تحديث سعر NAINCY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق NAINCY الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر NAINCY خلال اليوم هو +49.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 101.10M
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خلال اليوم، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ +0.00033542 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر NAINCY مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00033542
|+49.82%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر NAINCY: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+22.25%
+49.82%
-41.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
nAIncy is an AI-powered financial analyst designed to help crypto natives understand and act on the $867 trillion traditional asset market. She begins as a daily commentator on X, connecting political trades, earnings data, and macroeconomic signals into crisp, meme-native insights. Over time, she evolves into a protocol that enables on-chain access to real-world assets through intelligent trade modeling, agent-led execution, and tokenized infrastructure.
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