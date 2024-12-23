سعر Myra (MYRA)
سعر Myra (MYRA) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 308.65K. يتم تحديث سعر MYRA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Myra الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.27K
- تغيير سعر Myra خلال اليوم هو -1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.95M
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خلال اليوم، كان سعر Myra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Myra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Myra مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Myra مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-1.50%
|30 يوم
|$ 0
|-52.56%
|60 يوم
|$ 0
|-72.75%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Myra: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.05%
-1.50%
-40.37%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MYRA is the latest sol based token. She is wife of MYRO. She is trying to catch up to his husband.The Woman Behind the best dog on Solana is here.
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