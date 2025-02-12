سعر MXNB (MXNB)
سعر MXNB (MXNB) المباشر لليوم هو USD 0.04792721. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MXNB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MXNB الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.51
- تغيير سعر MXNB خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MXNB مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MXNB مقابل USD هو $ +0.0004013999 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MXNB مقابل USD هو $ +0.0001179009 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MXNB مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ +0.0004013999
|+0.84%
|60 يوم
|$ +0.0001179009
|+0.25%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MXNB: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
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0.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MXNB Stablecoin is a cutting-edge, fiat-collateralized stablecoin designed to bridge the gap between traditional finance and blockchain technology. MXNB is backed by the Mexican Peso (MXN) and built on the Ethereum ERC-20 standard, ensuring seamless compatibility with a variety of wallets and exchanges. Imagine enabling seamless cross-border transactions for multinational corporations, providing instant settlement and liquidity for trade finance, or offering a stable, secure investment vehicle for institutional investors seeking exposure to the Mexican market—all with the efficiency and reliability of MXNB. Financial Inclusion: MXNB aims to revolutionize the digital economy by providing a stable, efficient medium for international transactions, remittances, and commerce. By leveraging blockchain technology, MXNB ensures real-time settlement and reduced transaction costs. Regulatory Compliance: MXNB adheres to international AML/CFT standards, ensuring secure and compliant transactions. Market Entry: Although MXNB tokens are not yet available on exchanges listed on CoinGecko, updates will be provided as soon as the token is launched and available for trading. Expected Launch: Stay informed about the launch and price movements of MXNB by adding it to your CoinGecko watchlist. With a strategic roadmap in place, MXNB is set to become a pivotal player in the financial services industry, offering robust interoperability across financial platforms.
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