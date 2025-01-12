سعر MOTION (MOTION)
سعر MOTION (MOTION) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOTION مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOTION الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 34.41
- تغيير سعر MOTION خلال اليوم هو +1.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر MOTION مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOTION مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOTION مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOTION مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.05%
|30 يوم
|$ 0
|-12.45%
|60 يوم
|$ 0
|-71.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOTION: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.36%
+1.05%
+0.86%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Motion is an ethereum based token that represents the modern slang term for motion. Our goal is to amplify individuals and create a culture coin that represents the crypto community. We have built a custom UGC generator, empowering people to show their own motion. Motion is also championed by over 100 KOL's in the crypto space who represent "motion" or being on top of their game. Motion is also a crypto publication that features those in the space who have the most notable traits to highlight and learn from. Motion is a culture coin on the ethereum blockchain.
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