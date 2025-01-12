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سعر Most Wanted ($WANTED) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.41K . يتم تحديث سعر $WANTED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Most Wanted الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56 - تغيير سعر Most Wanted خلال اليوم هو +0.90% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Most Wanted ($WANTED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.90% 30 يوم $ 0 -17.81% 60 يوم $ 0 -76.88% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Most Wanted ($WANTED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Most Wanted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) +0.08% تغير السعر (1يوم) +0.90% تغير السعر (7 أيام) -11.75%

معلومات سوق Most Wanted ($WANTED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: