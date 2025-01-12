سعر Most Wanted ($WANTED)
سعر Most Wanted ($WANTED) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.41K. يتم تحديث سعر $WANTED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Most Wanted الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 7.56
- تغيير سعر Most Wanted خلال اليوم هو +0.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Most Wanted مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.90%
|30 يوم
|$ 0
|-17.81%
|60 يوم
|$ 0
|-76.88%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Most Wanted: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.08%
+0.90%
-11.75%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$WaNTeD is a unique meme token project that blends a police meta, humor, satire, and education within the cryptocurrency space. Our very own in-house Solana Police Department work around the clock creating entertaining content, such as memes, wanted posters featuring trading mishaps of influencers, and humorous commentary on market trends.
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