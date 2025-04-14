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سعر MOSS AI (MOSS) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 799.20K . يتم تحديث سعر MOSS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MOSS AI الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر MOSS AI خلال اليوم هو -11.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 909.95M

أداء سعر MOSS AI (MOSS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ -0.000112753836535704 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.000112753836535704 -11.35% 30 يوم $ 0 +0.12% 60 يوم $ 0 -65.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MOSS AI (MOSS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MOSS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.053413$ 0.053413 $ 0.053413 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -11.35% تغير السعر (7 أيام) +36.33%

معلومات سوق MOSS AI (MOSS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: