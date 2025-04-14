سعر MOSS AI (MOSS)
سعر MOSS AI (MOSS) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 799.20K. يتم تحديث سعر MOSS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MOSS AI الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر MOSS AI خلال اليوم هو -11.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 909.95M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MOSS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MOSS.
خلال اليوم، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ -0.000112753836535704 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MOSS AI مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000112753836535704
|-11.35%
|30 يوم
|$ 0
|+0.12%
|60 يوم
|$ 0
|-65.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MOSS AI: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.39%
-11.35%
+36.33%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MOSS إلى VND
₫--
|1 MOSS إلى AUD
A$--
|1 MOSS إلى GBP
￡--
|1 MOSS إلى EUR
€--
|1 MOSS إلى USD
$--
|1 MOSS إلى MYR
RM--
|1 MOSS إلى TRY
₺--
|1 MOSS إلى JPY
¥--
|1 MOSS إلى RUB
₽--
|1 MOSS إلى INR
₹--
|1 MOSS إلى IDR
Rp--
|1 MOSS إلى KRW
₩--
|1 MOSS إلى PHP
₱--
|1 MOSS إلى EGP
￡E.--
|1 MOSS إلى BRL
R$--
|1 MOSS إلى CAD
C$--
|1 MOSS إلى BDT
৳--
|1 MOSS إلى NGN
₦--
|1 MOSS إلى UAH
₴--
|1 MOSS إلى VES
Bs--
|1 MOSS إلى PKR
Rs--
|1 MOSS إلى KZT
₸--
|1 MOSS إلى THB
฿--
|1 MOSS إلى TWD
NT$--
|1 MOSS إلى AED
د.إ--
|1 MOSS إلى CHF
Fr--
|1 MOSS إلى HKD
HK$--
|1 MOSS إلى MAD
.د.م--
|1 MOSS إلى MXN
$--