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سعر Moonchain (MXC) المباشر لليوم هو USD 0.00554964 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 13.52M . يتم تحديث سعر MXC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Moonchain الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.47M - تغيير سعر Moonchain خلال اليوم هو -1.07% - لديه عرض متداول بقيمة USD 2.44B

أداء سعر Moonchain (MXC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Moonchain مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Moonchain مقابل USD هو $ -0.0003231566 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Moonchain مقابل USD هو $ -0.0008645950 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Moonchain مقابل USD هو $ -0.0015610360209350296 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -1.07% 30 يوم $ -0.0003231566 -5.82% 60 يوم $ -0.0008645950 -15.57% 90 يوم $ -0.0015610360209350296 -21.95%

تحليل سعر Moonchain (MXC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Moonchain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00517431$ 0.00517431 $ 0.00517431 24 ساعة مرتفع $ 0.00595226$ 0.00595226 $ 0.00595226 عالية طوال الوقت $ 0.133537$ 0.133537 $ 0.133537 تغير السعر (1 ساعة) -0.13% تغير السعر (1يوم) -1.07% تغير السعر (7 أيام) -16.08%

معلومات سوق Moonchain (MXC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: