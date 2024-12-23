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سعر Mona (MONA) المباشر لليوم هو USD 0.01231998 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 105.58K . يتم تحديث سعر MONA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mona الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.20K - تغيير سعر Mona خلال اليوم هو +16.16% - لديه عرض متداول بقيمة USD 8.57M

أداء سعر Mona (MONA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mona مقابل USD هو $ +0.00171374 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mona مقابل USD هو $ -0.0088113852 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mona مقابل USD هو $ -0.0096729633 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mona مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00171374 +16.16% 30 يوم $ -0.0088113852 -71.52% 60 يوم $ -0.0096729633 -78.51% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Mona (MONA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mona: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01029857$ 0.01029857 $ 0.01029857 24 ساعة مرتفع $ 0.01255654$ 0.01255654 $ 0.01255654 عالية طوال الوقت $ 0.363646$ 0.363646 $ 0.363646 تغير السعر (1 ساعة) +2.43% تغير السعر (1يوم) +16.16% تغير السعر (7 أيام) -53.52%

معلومات سوق Mona (MONA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: