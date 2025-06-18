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سعر momo (MOMO) المباشر لليوم هو USD 0.00023404 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00 . يتم تحديث سعر MOMO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق momo الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.22K - تغيير سعر momo خلال اليوم هو -10.81% - لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00

أداء سعر momo (MOMO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر momo مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر momo مقابل USD هو $ +0.0000054691 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر momo مقابل USD هو $ +0.0002432699 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر momo مقابل USD هو $ +0.00016561779494878485 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -10.81% 30 يوم $ +0.0000054691 +2.34% 60 يوم $ +0.0002432699 +103.94% 90 يوم $ +0.00016561779494878485 +242.05%

تحليل سعر momo (MOMO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر momo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00023287$ 0.00023287 $ 0.00023287 24 ساعة مرتفع $ 0.00029375$ 0.00029375 $ 0.00029375 عالية طوال الوقت $ 0.00937691$ 0.00937691 $ 0.00937691 تغير السعر (1 ساعة) -1.46% تغير السعر (1يوم) -10.81% تغير السعر (7 أيام) -11.62%

معلومات سوق momo (MOMO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: