سعر momo (MOMO)
سعر momo (MOMO) المباشر لليوم هو USD 0.00023404. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر MOMO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق momo الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 25.22K
- تغيير سعر momo خلال اليوم هو -10.81%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر momo مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر momo مقابل USD هو $ +0.0000054691 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر momo مقابل USD هو $ +0.0002432699 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر momo مقابل USD هو $ +0.00016561779494878485 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.81%
|30 يوم
|$ +0.0000054691
|+2.34%
|60 يوم
|$ +0.0002432699
|+103.94%
|90 يوم
|$ +0.00016561779494878485
|+242.05%
اكتشف أحدث تحليلات سعر momo: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.46%
-10.81%
-11.62%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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