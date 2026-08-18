سعر MOLTYCASH اليوم

السعر المباشر لمشروع MOLTYCASH (MOLTYCASH) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.53% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MOLTYCASH الحالي إلى USD هو $ 0 لكل MOLTYCASH.

يحتل MOLTYCASH حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 41,578، مع عرض متداول قدره 88.37B MOLTYCASH. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MOLTYCASH بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك MOLTYCASH بمقدار -0.13% خلال الساعة الماضية و-4.59% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق MOLTYCASH (MOLTYCASH)

القيمة السوقية $ 41.58K$ 41.58K $ 41.58K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 44.42K$ 44.42K $ 44.42K إمداد دورة التداول 88.37B 88.37B 88.37B إجمالي العرض 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852 94,407,502,432.94852

القيمة السوقية الحالية لـ MOLTYCASH هي $ 41.58K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MOLTYCASH يبلغ 88.37B، مع إجمالي عرض 94407502432.94852. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 44.42K.