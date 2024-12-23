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سعر MixMarvel (MIX) المباشر لليوم هو USD 0.00161683 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.86M . يتم تحديث سعر MIX مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MixMarvel الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.46K - تغيير سعر MixMarvel خلال اليوم هو +3.15% - لديه عرض متداول بقيمة USD 9.20B

أداء سعر MixMarvel (MIX) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ +0.0007110418 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ +0.0010868722 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ +0.0003329703653600762 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +3.15% 30 يوم $ +0.0007110418 +43.98% 60 يوم $ +0.0010868722 +67.22% 90 يوم $ +0.0003329703653600762 +25.94%

تحليل سعر MixMarvel (MIX)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MixMarvel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00156557$ 0.00156557 $ 0.00156557 24 ساعة مرتفع $ 0.00189452$ 0.00189452 $ 0.00189452 عالية طوال الوقت $ 0.146095$ 0.146095 $ 0.146095 تغير السعر (1 ساعة) -5.82% تغير السعر (1يوم) +3.15% تغير السعر (7 أيام) -15.72%

معلومات سوق MixMarvel (MIX)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: