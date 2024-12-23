سعر MixMarvel (MIX)
سعر MixMarvel (MIX) المباشر لليوم هو USD 0.00161683. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.86M. يتم تحديث سعر MIX مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MixMarvel الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 160.46K
- تغيير سعر MixMarvel خلال اليوم هو +3.15%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 9.20B
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خلال اليوم، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ +0.0007110418 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ +0.0010868722 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MixMarvel مقابل USD هو $ +0.0003329703653600762 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+3.15%
|30 يوم
|$ +0.0007110418
|+43.98%
|60 يوم
|$ +0.0010868722
|+67.22%
|90 يوم
|$ +0.0003329703653600762
|+25.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MixMarvel: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-5.82%
+3.15%
-15.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Since its inception in 2017, MixMarvel has been dedicated to providing both users and developers with a one-stop blockchain-based application-publishing platform and content community. Besides delivering the best content, MixMarvel also provides developers with a layer-2 cross-chain solution, Rocket Protocol, that is more suitable for large and medium-sized interactive applications. This solution is fully compatible with Ethereum EVM and mainstream NFT protocol. Rocket Protocol supports both NFT eco wallets and blockchain explorers.
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