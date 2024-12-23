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سعر mini (MINI) المباشر لليوم هو USD 0.01691159 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.94M . يتم تحديث سعر MINI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق mini الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 939.19K - تغيير سعر mini خلال اليوم هو +0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 875.85M

أداء سعر mini (MINI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر mini مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر mini مقابل USD هو $ -0.0106909389 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر mini مقابل USD هو $ -0.0112351387 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر mini مقابل USD هو $ -0.00535928283037118 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.44% 30 يوم $ -0.0106909389 -63.21% 60 يوم $ -0.0112351387 -66.43% 90 يوم $ -0.00535928283037118 -24.06%

تحليل سعر mini (MINI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر mini: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01656756$ 0.01656756 $ 0.01656756 24 ساعة مرتفع $ 0.01826431$ 0.01826431 $ 0.01826431 عالية طوال الوقت $ 0.096963$ 0.096963 $ 0.096963 تغير السعر (1 ساعة) -0.22% تغير السعر (1يوم) +0.44% تغير السعر (7 أيام) -43.00%

معلومات سوق mini (MINI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: