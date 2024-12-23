سعر mini (MINI)
سعر mini (MINI) المباشر لليوم هو USD 0.01691159. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 14.94M. يتم تحديث سعر MINI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق mini الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 939.19K
- تغيير سعر mini خلال اليوم هو +0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 875.85M
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خلال اليوم، كان سعر mini مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر mini مقابل USD هو $ -0.0106909389 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر mini مقابل USD هو $ -0.0112351387 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر mini مقابل USD هو $ -0.00535928283037118 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.44%
|30 يوم
|$ -0.0106909389
|-63.21%
|60 يوم
|$ -0.0112351387
|-66.43%
|90 يوم
|$ -0.00535928283037118
|-24.06%
اكتشف أحدث تحليلات سعر mini: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.22%
+0.44%
-43.00%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
miniest meme in the memecoin minisystem
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