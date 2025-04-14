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سعر Mindscraft (MINDS) المباشر لليوم هو USD 0.00140126 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.40M . يتم تحديث سعر MINDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Mindscraft الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Mindscraft خلال اليوم هو +16.91% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.64M

أداء سعر Mindscraft (MINDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Mindscraft مقابل USD هو $ +0.00020265 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Mindscraft مقابل USD هو $ -0.0006818327 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Mindscraft مقابل USD هو $ -0.0012716602 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Mindscraft مقابل USD هو $ -0.03531395708028675 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00020265 +16.91% 30 يوم $ -0.0006818327 -48.65% 60 يوم $ -0.0012716602 -90.75% 90 يوم $ -0.03531395708028675 -96.18%

تحليل سعر Mindscraft (MINDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Mindscraft: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00106687$ 0.00106687 $ 0.00106687 24 ساعة مرتفع $ 0.00155846$ 0.00155846 $ 0.00155846 عالية طوال الوقت $ 0.04649351$ 0.04649351 $ 0.04649351 تغير السعر (1 ساعة) -1.17% تغير السعر (1يوم) +16.91% تغير السعر (7 أيام) +7,381.97%

معلومات سوق Mindscraft (MINDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: