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سعر Milestone Millions (MSMIL) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 264.91K . يتم تحديث سعر MSMIL مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Milestone Millions الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K - تغيير سعر Milestone Millions خلال اليوم هو -7.41% - لديه عرض متداول بقيمة USD 399.54M

أداء سعر Milestone Millions (MSMIL) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -7.41% 30 يوم $ 0 -12.76% 60 يوم $ 0 +2.72% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Milestone Millions (MSMIL)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Milestone Millions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00284853$ 0.00284853 $ 0.00284853 تغير السعر (1 ساعة) +1.76% تغير السعر (1يوم) -7.41% تغير السعر (7 أيام) -25.47%

معلومات سوق Milestone Millions (MSMIL)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: