سعر Milestone Millions (MSMIL)
سعر Milestone Millions (MSMIL) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 264.91K. يتم تحديث سعر MSMIL مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Milestone Millions الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 1.22K
- تغيير سعر Milestone Millions خلال اليوم هو -7.41%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 399.54M
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خلال اليوم، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Milestone Millions مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-7.41%
|30 يوم
|$ 0
|-12.76%
|60 يوم
|$ 0
|+2.72%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Milestone Millions: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.76%
-7.41%
-25.47%
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