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سعر Midas mBTC (MBTC) المباشر لليوم هو USD 94,500 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.90M . يتم تحديث سعر MBTC مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Midas mBTC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 0.00 - تغيير سعر Midas mBTC خلال اليوم هو -0.45% - لديه عرض متداول بقيمة USD 20.15

أداء سعر Midas mBTC (MBTC) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Midas mBTC مقابل USD هو $ -434.30665111934 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Midas mBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Midas mBTC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Midas mBTC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -434.30665111934 -0.45% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Midas mBTC (MBTC)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Midas mBTC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 94,420$ 94,420 $ 94,420 24 ساعة مرتفع $ 95,575$ 95,575 $ 95,575 عالية طوال الوقت $ 106,500$ 106,500 $ 106,500 تغير السعر (1 ساعة) -0.03% تغير السعر (1يوم) -0.45% تغير السعر (7 أيام) -3.78%

معلومات سوق Midas mBTC (MBTC)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: