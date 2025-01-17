سعر Micro GPT ($MICRO)
سعر Micro GPT ($MICRO) المباشر لليوم هو USD 0.0230219. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.05M. يتم تحديث سعر $MICRO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Micro GPT الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.78M
- تغيير سعر Micro GPT خلال اليوم هو -18.95%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ -0.00538494231151202 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ +0.0315170708 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00538494231151202
|-18.95%
|30 يوم
|$ +0.0315170708
|+136.90%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Micro GPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.62%
-18.95%
-20.41%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MicroGPT revolutionizes how developers work, offering contextual support at every stage of the software development process. From providing code completions and chat support within IDEs to explaining code and answering documentation queries on GitHub, MicroGPT enhances the entire development workflow. It enables developers to concentrate on adding value, fostering innovation, and experiencing greater job satisfaction. By utilizing MicroGPT, developers can dedicate more time to solving complex problems and collaborating effectively, while reducing the time spent on repetitive and routine tasks. This shift in focus is reflected in the feedback from users; developers utilizing MicroGPT report a satisfaction rate up to 75% higher than those who do not, and they are up to 55% more efficient in coding. This efficiency does not come at the cost of quality, leading to the delivery of superior software at a faster pace. MicroGPT stands out among AI coding assistants by integrating directly with top code editors such as Visual Studio Code, Visual Studio, JetBrains IDEs, and Neovim. It is also uniquely integrated into GitHub, unlike its competitors. With its widespread adoption by millions of individual users and tens of thousands of business clients, MicroGPT has become the most popular AI developer tool globally, offering a significant competitive edge that developers specifically request.
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