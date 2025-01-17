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سعر Micro GPT ($MICRO) المباشر لليوم هو USD 0.0230219 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 23.05M . يتم تحديث سعر $MICRO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Micro GPT الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.78M - تغيير سعر Micro GPT خلال اليوم هو -18.95% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر Micro GPT ($MICRO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ -0.00538494231151202 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ +0.0315170708 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Micro GPT مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00538494231151202 -18.95% 30 يوم $ +0.0315170708 +136.90% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Micro GPT ($MICRO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Micro GPT: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02304706$ 0.02304706 $ 0.02304706 24 ساعة مرتفع $ 0.02908029$ 0.02908029 $ 0.02908029 عالية طوال الوقت $ 0.054803$ 0.054803 $ 0.054803 تغير السعر (1 ساعة) -1.62% تغير السعر (1يوم) -18.95% تغير السعر (7 أيام) -20.41%

معلومات سوق Micro GPT ($MICRO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: