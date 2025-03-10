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سعر Meupass (MPS) المباشر لليوم هو USD 0.0299745 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.88K . يتم تحديث سعر MPS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meupass الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K - تغيير سعر Meupass خلال اليوم هو -2.05% - لديه عرض متداول بقيمة USD 21.28M

أداء سعر Meupass (MPS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ -0.00062953594759417 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00062953594759417 -2.05% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meupass (MPS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meupass: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02945238$ 0.02945238 $ 0.02945238 24 ساعة مرتفع $ 0.03061063$ 0.03061063 $ 0.03061063 عالية طوال الوقت $ 0.04520831$ 0.04520831 $ 0.04520831 تغير السعر (1 ساعة) -0.27% تغير السعر (1يوم) -2.05% تغير السعر (7 أيام) -7.13%

معلومات سوق Meupass (MPS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: