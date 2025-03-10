سعر Meupass (MPS)
سعر Meupass (MPS) المباشر لليوم هو USD 0.0299745. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 637.88K. يتم تحديث سعر MPS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meupass الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.62K
- تغيير سعر Meupass خلال اليوم هو -2.05%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 21.28M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MPS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MPS.
خلال اليوم، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ -0.00062953594759417 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meupass مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00062953594759417
|-2.05%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meupass: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.27%
-2.05%
-7.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Meupass is an innovative platform designed to revolutionize the event and gastronomy sectors by offering technological solutions for seamless event check-ins, restaurant tab openings, and QR code-based ordering, sending requests directly to the kitchen. Additionally, Meupass leverages blockchain technology to reward investors by distributing 10% of annual profits to MPS token holders. Our goal is to enhance efficiency for both users and businesses.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MPS إلى AUD
A$0.04735971
|1 MPS إلى GBP
￡0.023080365
|1 MPS إلى EUR
€0.02757654
|1 MPS إلى USD
$0.0299745
|1 MPS إلى MYR
RM0.13248729
|1 MPS إلى TRY
₺1.09466874
|1 MPS إلى JPY
¥4.422137985
|1 MPS إلى RUB
₽2.66952897
|1 MPS إلى INR
₹2.613476655
|1 MPS إلى IDR
Rp491.38516728
|1 MPS إلى PHP
₱1.720836045
|1 MPS إلى EGP
￡E.1.51910766
|1 MPS إلى BRL
R$0.1738521
|1 MPS إلى CAD
C$0.042863535
|1 MPS إلى BDT
৳3.64070277
|1 MPS إلى NGN
₦45.346922325
|1 MPS إلى UAH
₴1.2349494
|1 MPS إلى VES
Bs1.918368
|1 MPS إلى PKR
Rs8.388963315
|1 MPS إلى KZT
₸14.707587915
|1 MPS إلى THB
฿1.012838355
|1 MPS إلى TWD
NT$0.985261815
|1 MPS إلى CHF
Fr0.026077815
|1 MPS إلى HKD
HK$0.232901865
|1 MPS إلى MAD
.د.م0.29135214
|1 MPS إلى MXN
$0.60728337