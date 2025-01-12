احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر METFI مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر METFI.

سعر MetFi (METFI) المباشر لليوم هو USD 0.315031 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 63.97M . يتم تحديث سعر METFI مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetFi الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 38.17K - تغيير سعر MetFi خلال اليوم هو +0.31% - لديه عرض متداول بقيمة USD 203.20M

أداء سعر MetFi (METFI) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ +0.00096381 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ +0.2689887783 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ +0.2938264209 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetFi مقابل USD هو $ -0.0968330097163024 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00096381 +0.31% 30 يوم $ +0.2689887783 +85.38% 60 يوم $ +0.2938264209 +93.27% 90 يوم $ -0.0968330097163024 -23.51%

تحليل سعر MetFi (METFI)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetFi: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.311694$ 0.311694 $ 0.311694 24 ساعة مرتفع $ 0.315574$ 0.315574 $ 0.315574 عالية طوال الوقت $ 5.7$ 5.7 $ 5.7 تغير السعر (1 ساعة) +0.26% تغير السعر (1يوم) +0.31% تغير السعر (7 أيام) +15.58%

معلومات سوق MetFi (METFI)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: