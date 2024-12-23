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سعر MetaCene (MAK) المباشر لليوم هو USD 0.02888553 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.58M . يتم تحديث سعر MAK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MetaCene الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 85.89K - تغيير سعر MetaCene خلال اليوم هو -3.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 193.35M

أداء سعر MetaCene (MAK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MetaCene مقابل USD هو $ -0.00115664075536752 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MetaCene مقابل USD هو $ -0.0158535920 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MetaCene مقابل USD هو $ -0.0043232655 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MetaCene مقابل USD هو $ -0.02179449753663674 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00115664075536752 -3.85% 30 يوم $ -0.0158535920 -54.88% 60 يوم $ -0.0043232655 -14.96% 90 يوم $ -0.02179449753663674 -43.00%

تحليل سعر MetaCene (MAK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MetaCene: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.02873544$ 0.02873544 $ 0.02873544 24 ساعة مرتفع $ 0.03041631$ 0.03041631 $ 0.03041631 عالية طوال الوقت $ 0.143686$ 0.143686 $ 0.143686 تغير السعر (1 ساعة) +0.52% تغير السعر (1يوم) -3.85% تغير السعر (7 أيام) +13.52%

معلومات سوق MetaCene (MAK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: