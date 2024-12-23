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سعر Meta BSC (META) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.89K . يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Meta BSC الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.32 - تغيير سعر Meta BSC خلال اليوم هو -- - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T

أداء سعر Meta BSC (META) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -- 30 يوم $ 0 +5.28% 60 يوم $ 0 +14.59% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Meta BSC (META)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) -- تغير السعر (7 أيام) -5.27%

معلومات سوق Meta BSC (META)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: