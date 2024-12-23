سعر Meta BSC (META)
سعر Meta BSC (META) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 124.89K. يتم تحديث سعر META مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meta BSC الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 17.32
- تغيير سعر Meta BSC خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00T
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر META مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر META.
خلال اليوم، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meta BSC مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|+5.28%
|60 يوم
|$ 0
|+14.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meta BSC: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-5.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
META BSC is a meme & rewards token; aimed at positioning itself for a presence in the upcoming Metaverse as it continues to evolve toward mainstream adoption. META prides itself in being a truly 100% community owned project (with no formal dev or marketing wallets); instead focused on distributing high-yield BNB-pegged SHIBA INU rewards to all holders of the token; 2% per transaction funding the LP of the project; the rest (10% on buys, 15% on sells) going back to holders automatically. Officially Certik audited and demonstrably secure, META aims to stand out against a vast array of short-lived, fly-by-night projects, and continues to harness its community effect to create an enjoyable platform and grass-roots, meme fueled crypto token. The community has continued to innovate; first by launching their Official Dapp; enabling users to view and claim their pending SHIB rewards at their leisure, as well as upcoming games presently in development. META BSC is committed to iteratively releasing new and enjoyable features for its community members; with the broader vision of the development of a system that can integrate directly in to VR applications and the Metaverse.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 META إلى AUD
A$--
|1 META إلى GBP
￡--
|1 META إلى EUR
€--
|1 META إلى USD
$--
|1 META إلى MYR
RM--
|1 META إلى TRY
₺--
|1 META إلى JPY
¥--
|1 META إلى RUB
₽--
|1 META إلى INR
₹--
|1 META إلى IDR
Rp--
|1 META إلى PHP
₱--
|1 META إلى EGP
￡E.--
|1 META إلى BRL
R$--
|1 META إلى CAD
C$--
|1 META إلى BDT
৳--
|1 META إلى NGN
₦--
|1 META إلى UAH
₴--
|1 META إلى VES
Bs--
|1 META إلى PKR
Rs--
|1 META إلى KZT
₸--
|1 META إلى THB
฿--
|1 META إلى TWD
NT$--
|1 META إلى CHF
Fr--
|1 META إلى HKD
HK$--
|1 META إلى MAD
.د.م--