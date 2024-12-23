سعر MemeDAO (MEMD)
سعر MemeDAO (MEMD) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 130.90K. يتم تحديث سعر MEMD مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MemeDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 36.45
- تغيير سعر MemeDAO خلال اليوم هو +1.46%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 420.69T
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خلال اليوم، كان سعر MemeDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MemeDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MemeDAO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MemeDAO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.46%
|30 يوم
|$ 0
|+4.97%
|60 يوم
|$ 0
|+32.32%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MemeDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+1.46%
+3.66%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MemeDAO, found on memedao.vip, is a unique platform that merges the concept of a DAO with meme coin investing. Each member gets a say in deciding which meme coins the community should invest in through a voting process. After voting, the chosen meme coin is airdropped to all MemeDAO token holders. In the future, MemeDAO aims to enhance its DAO structure, further refine its rewards system, and grow its community. The MemeDAO token, at the heart of this ecosystem, grants voting rights and qualifies holders for airdrops, tying the community together. Adding to its unique structure, MemeDAO has a broad roadmap in place to further enhance its platform and utility token.
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