سعر Meh (MEH)
سعر Meh (MEH) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 32.29K. يتم تحديث سعر MEH مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Meh الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 173.95
- تغيير سعر Meh خلال اليوم هو -2.82%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر Meh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Meh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Meh مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Meh مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.82%
|30 يوم
|$ 0
|-49.40%
|60 يوم
|$ 0
|-84.86%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Meh: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.70%
-2.82%
-4.25%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$MEH — the embodiment of apathy in the meme coin universe, the ultimate crypto degen, emotionless in the face of chaos. Born from the trenches of countless meme coin wars, $MEH has evolved into a meme himself. Meme after meme, narrative after narrative, rug after rug. The excitement and thrill of shitcoins has been pvp'd out of him making $MEH the ultimate degen, battle-hardened and emotionless machine.
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