معلومات سعر ME GUSTA (MEGUSTA) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00007602 $ 0.00007602 $ 0.00007602 24 ساعة منخفض $ 0.00008107 $ 0.00008107 $ 0.00008107 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00007602$ 0.00007602 $ 0.00007602 24 ساعة مرتفع $ 0.00008107$ 0.00008107 $ 0.00008107 عالية طوال الوقت $ 0.00066165$ 0.00066165 $ 0.00066165 أدنى سعر $ 0.00006036$ 0.00006036 $ 0.00006036 تغير السعر (1 ساعة) +0.39% تغير السعر (1يوم) -3.02% تغير السعر (7 أيام) +20.47% تغير السعر (7 أيام) +20.47%

سعر ME GUSTA (MEGUSTA) في الوقت الحقيقي هو $0.00007807. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MEGUSTA بين أدنى سعر $ 0.00007602 وأعلى سعر $ 0.00008107، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMEGUSTA على الإطلاق هو $ 0.00066165، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00006036.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MEGUSTA +0.39% على مدار الساعة الماضية، -3.02% على مدار 24 ساعة، و +20.47% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق ME GUSTA (MEGUSTA)

القيمة السوقية $ 77.51K$ 77.51K $ 77.51K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 77.51K$ 77.51K $ 77.51K إمداد دورة التداول 997.68M 997.68M 997.68M إجمالي العرض 997,681,917.632939 997,681,917.632939 997,681,917.632939

القيمة السوقية الحالية لـ ME GUSTA هي $ 77.51K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MEGUSTA يبلغ 997.68M، مع إجمالي عرض 997681917.632939. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 77.51K.