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سعر MatrixETF (MDF) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.56K . يتم تحديث سعر MDF مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MatrixETF الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.88K - تغيير سعر MatrixETF خلال اليوم هو +24.03% - لديه عرض متداول بقيمة USD 41.60M

أداء سعر MatrixETF (MDF) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ +0.00016098 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00016098 +24.03% 30 يوم $ 0 +0.90% 60 يوم $ 0 +10.40% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MatrixETF (MDF)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MatrixETF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0.00104539$ 0.00104539 $ 0.00104539 عالية طوال الوقت $ 0.151882$ 0.151882 $ 0.151882 تغير السعر (1 ساعة) -20.50% تغير السعر (1يوم) +24.03% تغير السعر (7 أيام) +21.94%

معلومات سوق MatrixETF (MDF)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: