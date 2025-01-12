سعر MatrixETF (MDF)
سعر MatrixETF (MDF) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.56K. يتم تحديث سعر MDF مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MatrixETF الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 22.88K
- تغيير سعر MatrixETF خلال اليوم هو +24.03%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 41.60M
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر MDF مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر MDF.
خلال اليوم، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ +0.00016098 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MatrixETF مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00016098
|+24.03%
|30 يوم
|$ 0
|+0.90%
|60 يوم
|$ 0
|+10.40%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MatrixETF: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-20.50%
+24.03%
+21.94%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MatrixETF is the next generation of decentralized ETF platform to run the cross chain，which goal is to establish a decentralized, automated, personalized and diversified portfolio for users, as well as help users easily enjoy long-term, stable and efficient financial services.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 MDF إلى AUD
A$--
|1 MDF إلى GBP
￡--
|1 MDF إلى EUR
€--
|1 MDF إلى USD
$--
|1 MDF إلى MYR
RM--
|1 MDF إلى TRY
₺--
|1 MDF إلى JPY
¥--
|1 MDF إلى RUB
₽--
|1 MDF إلى INR
₹--
|1 MDF إلى IDR
Rp--
|1 MDF إلى PHP
₱--
|1 MDF إلى EGP
￡E.--
|1 MDF إلى BRL
R$--
|1 MDF إلى CAD
C$--
|1 MDF إلى BDT
৳--
|1 MDF إلى NGN
₦--
|1 MDF إلى UAH
₴--
|1 MDF إلى VES
Bs--
|1 MDF إلى PKR
Rs--
|1 MDF إلى KZT
₸--
|1 MDF إلى THB
฿--
|1 MDF إلى TWD
NT$--
|1 MDF إلى CHF
Fr--
|1 MDF إلى HKD
HK$--
|1 MDF إلى MAD
.د.م--