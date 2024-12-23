سعر MASQ (MASQ)
سعر MASQ (MASQ) المباشر لليوم هو USD 0.147762. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.09M. يتم تحديث سعر MASQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MASQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.06K
- تغيير سعر MASQ خلال اليوم هو -2.27%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 34.38M
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خلال اليوم، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0034468055741903 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0250168306 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0312536873 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0509884345055711 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0034468055741903
|-2.27%
|30 يوم
|$ -0.0250168306
|-16.93%
|60 يوم
|$ -0.0312536873
|-21.15%
|90 يوم
|$ -0.0509884345055711
|-25.65%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MASQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.56%
-2.27%
-26.40%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MASQ is a complete open source ecosystem for internet freedom
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