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سعر MASQ (MASQ) المباشر لليوم هو USD 0.147762 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 5.09M . يتم تحديث سعر MASQ مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MASQ الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 11.06K - تغيير سعر MASQ خلال اليوم هو -2.27% - لديه عرض متداول بقيمة USD 34.38M

أداء سعر MASQ (MASQ) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0034468055741903 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0250168306 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0312536873 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MASQ مقابل USD هو $ -0.0509884345055711 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0034468055741903 -2.27% 30 يوم $ -0.0250168306 -16.93% 60 يوم $ -0.0312536873 -21.15% 90 يوم $ -0.0509884345055711 -25.65%

تحليل سعر MASQ (MASQ)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MASQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.145438$ 0.145438 $ 0.145438 24 ساعة مرتفع $ 0.156764$ 0.156764 $ 0.156764 عالية طوال الوقت $ 0.736361$ 0.736361 $ 0.736361 تغير السعر (1 ساعة) +0.56% تغير السعر (1يوم) -2.27% تغير السعر (7 أيام) -26.40%

معلومات سوق MASQ (MASQ)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: