سعر Marvin The Robot (MARVIN)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 MARVIN إلى USD:

$0.00515768
-2.40%1D
مخطط أسعار Marvin The Robot (MARVIN) المباشر
معلومات سعر Marvin The Robot (MARVIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0.00509993
24 ساعة منخفض
$ 0.00528969
24 ساعة مرتفع

$ 0.00509993
$ 0.00528969
$ 0.00637845
$ 0.00493127
+0.21%

-2.49%

+1.05%

+1.05%

سعر Marvin The Robot (MARVIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00515768. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARVIN بين أدنى سعر $ 0.00509993 وأعلى سعر $ 0.00528969، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARVIN على الإطلاق هو $ 0.00637845، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00493127.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARVIN +0.21% على مدار الساعة الماضية، -2.49% على مدار 24 ساعة، و +1.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Marvin The Robot (MARVIN)

$ 41.11K
--
$ 48.99K
7.95M
9,472,220.0
القيمة السوقية الحالية لـ Marvin The Robot هي $ 41.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARVIN يبلغ 7.95M، مع إجمالي عرض 9472220.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.99K.

سجل سعر Marvin The Robot (MARVIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Marvin The Robot مقابل USD هو $ -0.00013201693034041 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Marvin The Robot مقابل USD هو $ -0.0003531793 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Marvin The Robot مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Marvin The Robot مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ -0.00013201693034041-2.49%
30 يوم$ -0.0003531793-6.84%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Marvin The Robot ( MARVIN )

Memecoin based on a robot character named Marvin. He is depressed, grumpy, and has some attitude. Deep down he has a good mechanical heart though, and is just looking to find some purpose and meaning in this thing we call life. What started off as just a simple memecoin idea has now evolved into a real presence as a bot in Telegram. With over 120 channels using Marvin the bot for engagement and special features.

MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!

المصدر Marvin The Robot (MARVIN)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Marvin The Robot (USD)

كم ستكون قيمة Marvin The Robot (MARVIN) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Marvin The Robot (MARVIN) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Marvin The Robot.

تحقق الآن من توقعات سعر Marvin The Robot!

عملة MARVIN إلى العملات المحلية

توكنوميكس Marvin The Robot (MARVIN)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Marvin The Robot (MARVIN) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس MARVIN والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Marvin The Robot (MARVIN)

كم يساوي Marvin The Robot (MARVIN) اليوم؟
سعر MARVIN المباشر في USD هو USD 0.00515768، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر MARVIN إلى USD الحالي؟
سعر MARVIN إلى USD الحالي هو $ 0.00515768. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Marvin The Robot ؟
القيمة السوقية لعملة MARVIN هي $ 41.11K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن MARVIN؟
العرض المتداول لتوكن MARVIN هو 7.95M USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ MARVIN؟
حقق MARVIN سعرًا قياسيًا قدره 0.00637845 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ MARVIN؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0.00493127 MARVIN.
ما هو حجم تداول MARVIN؟
حجم تداول MARVIN المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع MARVIN هذا العام؟
قد يرتفع MARVIN هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر MARVIN لمزيد من التحليل المتعمق.
تحديثات Marvin The Robot (MARVIN) المهمة في الصناعة

الوقت (UTC+8)نوعمعلومات
10-28 21:35:49تحديثات المجال
بعض عملات meme في النظام البيئي سولانا تظهر مكاسب كبيرة اليوم، CHILLHOUSE يرتفع بأكثر من 130% في يوم واحد
10-28 14:23:33تحديثات المجال
عائد البيتكوين لشهر أكتوبر هذا العام يُقدر مؤقتاً بنسبة 0.39%، مقارنة بمتوسط العائد التاريخي البالغ 21.89%
10-27 21:40:25تحديثات المجال
كوين شيرز: منتجات استثمار الأصول الرقمية شهدت تدفقات صافية بقيمة 921 مليون دولار الأسبوع الماضي
10-27 16:29:31تحديثات المجال
رأس مال سوق تداول ZEC يقترب من 6 مليار دولار، ويصل إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق
10-26 23:17:37تحديثات المجال
البيتكوين يرتد متجاوزًا 113,000 دولار، والإيثريوم يخترق حاجز 4,000 دولار
10-26 19:10:22تحديثات المجال
مدفوعًا بانتشار "PING" بشكل فيروسي، تضاعف عدد معاملات x402 وعناوين التداول عشرات المرات

إخلاء المسؤولية

تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.

