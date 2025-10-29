معلومات سعر Marvin The Robot (MARVIN) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00509993 $ 0.00509993 $ 0.00509993 24 ساعة منخفض $ 0.00528969 $ 0.00528969 $ 0.00528969 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00509993$ 0.00509993 $ 0.00509993 24 ساعة مرتفع $ 0.00528969$ 0.00528969 $ 0.00528969 عالية طوال الوقت $ 0.00637845$ 0.00637845 $ 0.00637845 أدنى سعر $ 0.00493127$ 0.00493127 $ 0.00493127 تغير السعر (1 ساعة) +0.21% تغير السعر (1يوم) -2.49% تغير السعر (7 أيام) +1.05% تغير السعر (7 أيام) +1.05%

سعر Marvin The Robot (MARVIN) في الوقت الحقيقي هو $0.00515768. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول MARVIN بين أدنى سعر $ 0.00509993 وأعلى سعر $ 0.00528969، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـMARVIN على الإطلاق هو $ 0.00637845، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00493127.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير MARVIN +0.21% على مدار الساعة الماضية، -2.49% على مدار 24 ساعة، و +1.05% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Marvin The Robot (MARVIN)

القيمة السوقية $ 41.11K$ 41.11K $ 41.11K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 48.99K$ 48.99K $ 48.99K إمداد دورة التداول 7.95M 7.95M 7.95M إجمالي العرض 9,472,220.0 9,472,220.0 9,472,220.0

القيمة السوقية الحالية لـ Marvin The Robot هي $ 41.11K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ MARVIN يبلغ 7.95M، مع إجمالي عرض 9472220.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 48.99K.