سعر MarsDAO (MDAO)
سعر MarsDAO (MDAO) المباشر لليوم هو USD 0.056161. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.41M. يتم تحديث سعر MDAO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MarsDAO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.73K
- تغيير سعر MarsDAO خلال اليوم هو -1.97%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 78.51M
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خلال اليوم، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.00112990381660357 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.0033459544 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.0182946198 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.02400859554196644 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.00112990381660357
|-1.97%
|30 يوم
|$ -0.0033459544
|-5.95%
|60 يوم
|$ -0.0182946198
|-32.57%
|90 يوم
|$ -0.02400859554196644
|-29.94%
اكتشف أحدث تحليلات سعر MarsDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-1.97%
-8.59%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The MarsDAO token holder community develops products that are designed to solve 3 main tasks: 1. Bring transparent profit in the cryptocurrency market for token holders 2. Facilitate interaction with a market that is rapidly developing 3. Solve the inflation issue with the MarsDAO deflationary model
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