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سعر MarsDAO (MDAO) المباشر لليوم هو USD 0.056161 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 4.41M . يتم تحديث سعر MDAO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MarsDAO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 51.73K - تغيير سعر MarsDAO خلال اليوم هو -1.97% - لديه عرض متداول بقيمة USD 78.51M

أداء سعر MarsDAO (MDAO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.00112990381660357 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.0033459544 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.0182946198 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MarsDAO مقابل USD هو $ -0.02400859554196644 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.00112990381660357 -1.97% 30 يوم $ -0.0033459544 -5.95% 60 يوم $ -0.0182946198 -32.57% 90 يوم $ -0.02400859554196644 -29.94%

تحليل سعر MarsDAO (MDAO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MarsDAO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.055937$ 0.055937 $ 0.055937 24 ساعة مرتفع $ 0.058512$ 0.058512 $ 0.058512 عالية طوال الوقت $ 0.636821$ 0.636821 $ 0.636821 تغير السعر (1 ساعة) +0.27% تغير السعر (1يوم) -1.97% تغير السعر (7 أيام) -8.59%

معلومات سوق MarsDAO (MDAO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: