سعر Make TON Great Again اليوم

السعر المباشر لمشروع Make TON Great Again (MTONGA) اليوم هو $ 0.00381119، مع تغير بنسبة 5.16% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل MTONGA الحالي إلى USD هو $ 0.00381119 لكل MTONGA.

يحتل Make TON Great Again حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 381,125، مع عرض متداول قدره 100.00M MTONGA. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول MTONGA بين $ 0.00361612 (أدنى) و$ 0.00414068 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.0481102، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00282325.

على المدى القصير، تحرك MTONGA بمقدار +2.59% خلال الساعة الماضية و+7.66% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.62K.

معلومات سوق Make TON Great Again (MTONGA)

القيمة السوقية $ 381.13K$ 381.13K $ 381.13K الحجم (24 ساعة) $ 8.62K$ 8.62K $ 8.62K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 381.13K$ 381.13K $ 381.13K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988 99,999,998.99999988

القيمة السوقية الحالية لـ Make TON Great Again هي $ 381.13K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.62K. العرض المتداول لـ MTONGA يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 99999998.99999988. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 381.13K.