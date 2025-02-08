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سعر Magnet (MAGNET) المباشر لليوم هو USD 0.00023221 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.05K . يتم تحديث سعر MAGNET مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Magnet الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K - تغيير سعر Magnet خلال اليوم هو +0.65% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M

أداء سعر Magnet (MAGNET) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ -0.0000708704 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ -0.0001497557 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ -0.0018515256328097184 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.65% 30 يوم $ -0.0000708704 -30.51% 60 يوم $ -0.0001497557 -64.49% 90 يوم $ -0.0018515256328097184 -88.85%

تحليل سعر Magnet (MAGNET)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00021025$ 0.00021025 $ 0.00021025 24 ساعة مرتفع $ 0.00023747$ 0.00023747 $ 0.00023747 عالية طوال الوقت $ 0.01268702$ 0.01268702 $ 0.01268702 تغير السعر (1 ساعة) -0.34% تغير السعر (1يوم) +0.65% تغير السعر (7 أيام) -3.27%

معلومات سوق Magnet (MAGNET)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: