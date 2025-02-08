سعر Magnet (MAGNET)
سعر Magnet (MAGNET) المباشر لليوم هو USD 0.00023221. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 232.05K. يتم تحديث سعر MAGNET مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Magnet الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 6.34K
- تغيير سعر Magnet خلال اليوم هو +0.65%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.86M
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خلال اليوم، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ -0.0000708704 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ -0.0001497557 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Magnet مقابل USD هو $ -0.0018515256328097184 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.65%
|30 يوم
|$ -0.0000708704
|-30.51%
|60 يوم
|$ -0.0001497557
|-64.49%
|90 يوم
|$ -0.0018515256328097184
|-88.85%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Magnet: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.34%
+0.65%
-3.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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