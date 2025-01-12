سعر LuckysLeprecoin (LUCKYSLP)
سعر LuckysLeprecoin (LUCKYSLP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 62.04K. يتم تحديث سعر LUCKYSLP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LuckysLeprecoin الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 10.60K
- تغيير سعر LuckysLeprecoin خلال اليوم هو +1.17%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 604.69B
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خلال اليوم، كان سعر LuckysLeprecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LuckysLeprecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LuckysLeprecoin مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LuckysLeprecoin مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.17%
|30 يوم
|$ 0
|+0.02%
|60 يوم
|$ 0
|-0.34%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر LuckysLeprecoin: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.03%
+1.17%
-0.04%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Lucky’s Leprecoin derives its inspiration from Irish folklore, symbolizing luck and fortune. Our mission is to provide a fun, engaging, and rewarding experience for holders, built on a community-driven approach. "Lucky's Leprecoin" represents a tokenized form of this communal spirit. Lucky's Leprecoin operates on the Ethereum blockchain, adhering to the ERC-20 token standard. This ensures compatibility with popular wallets and exchanges and provides robust, decentralized security measures. Additionally, Ethereum's smart contract capability enables functionalities such as staking and yield farming. While Lucky's Leprecoin serves as a speculative asset, it also encourages charitable actions. Moreover, partnerships with NFT artists and gaming platforms are in discussion to widen Lucky's Leprecoin's applicability. Security is paramount for Lucky's Leprecoin and to tackle potential 'rug pulls', initial liquidity is locked at launch for 3 months, the liquidity lock was extended for 5 years. Lucky's Leprecoin follows a fair token distribution policy. The total supply is 711 billion tokens, with 100% distributed to Uniswap V2 during the initial sale.
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