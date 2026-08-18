سعر LOXI اليوم

السعر المباشر لمشروع LOXI (LOXI) اليوم هو $ 0.00241887، مع تغير بنسبة 3.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOXI الحالي إلى USD هو $ 0.00241887 لكل LOXI.

يحتل LOXI حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 2,418,883، مع عرض متداول قدره 1.00B LOXI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOXI بين $ 0.00210477 (أدنى) و$ 0.00257173 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00535423، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00171855.

على المدى القصير، تحرك LOXI بمقدار +4.36% خلال الساعة الماضية و+0.47% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 8.39K.

معلومات سوق LOXI (LOXI)

القيمة السوقية $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M الحجم (24 ساعة) $ 8.39K$ 8.39K $ 8.39K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M إمداد دورة التداول 1.00B 1.00B 1.00B إجمالي العرض 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LOXI هي $ 2.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 8.39K. العرض المتداول لـ LOXI يبلغ 1.00B، مع إجمالي عرض 1000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 2.42M.