سعر LORDS (LORDS)
سعر LORDS (LORDS) المباشر لليوم هو USD 0.133793. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.30M. يتم تحديث سعر LORDS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LORDS الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.92K
- تغيير سعر LORDS خلال اليوم هو -0.44%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 159.47M
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خلال اليوم، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ -0.0005985750348203 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ +0.0231775099 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ +0.2037317253 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ +0.072745922734701906 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.0005985750348203
|-0.44%
|30 يوم
|$ +0.0231775099
|+17.32%
|60 يوم
|$ +0.2037317253
|+152.27%
|90 يوم
|$ +0.072745922734701906
|+119.16%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LORDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.52%
-0.44%
-35.03%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$LORDS is the native token of the Realmverse. The Realms + Bibliotheca team is building a massively multiplayer strategy game on StarkNet. Realms are part of the greater Loot ecosystem. $LORDS will be the token on StarkNet that users will transact with on a native AMM and NFT marketplace. $LORDS will be emitted to active participants within the game The game is in active development and the $LORDS token is currently being distributed to holders of the Realms NFTs before the main launch of the game.
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