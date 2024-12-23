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سعر LORDS (LORDS) المباشر لليوم هو USD 0.133793 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 21.30M . يتم تحديث سعر LORDS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LORDS الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 127.92K - تغيير سعر LORDS خلال اليوم هو -0.44% - لديه عرض متداول بقيمة USD 159.47M

أداء سعر LORDS (LORDS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ -0.0005985750348203 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ +0.0231775099 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ +0.2037317253 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LORDS مقابل USD هو $ +0.072745922734701906 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.0005985750348203 -0.44% 30 يوم $ +0.0231775099 +17.32% 60 يوم $ +0.2037317253 +152.27% 90 يوم $ +0.072745922734701906 +119.16%

تحليل سعر LORDS (LORDS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LORDS: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.129743$ 0.129743 $ 0.129743 24 ساعة مرتفع $ 0.139943$ 0.139943 $ 0.139943 عالية طوال الوقت $ 1.094$ 1.094 $ 1.094 تغير السعر (1 ساعة) -1.52% تغير السعر (1يوم) -0.44% تغير السعر (7 أيام) -35.03%

معلومات سوق LORDS (LORDS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: