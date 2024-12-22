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سعر LooPIN Network (LOOPIN) المباشر لليوم هو USD 1.77 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 34.07M . يتم تحديث سعر LOOPIN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LooPIN Network الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 166.38K - تغيير سعر LooPIN Network خلال اليوم هو -10.93% - لديه عرض متداول بقيمة USD 19.26M

أداء سعر LooPIN Network (LOOPIN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LooPIN Network مقابل USD هو $ -0.217315418988646 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LooPIN Network مقابل USD هو $ -0.7487059290 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LooPIN Network مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LooPIN Network مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ -0.217315418988646 -10.93% 30 يوم $ -0.7487059290 -42.29% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر LooPIN Network (LOOPIN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LooPIN Network: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 1.77$ 1.77 $ 1.77 24 ساعة مرتفع $ 2.04$ 2.04 $ 2.04 عالية طوال الوقت $ 3.72$ 3.72 $ 3.72 تغير السعر (1 ساعة) -1.71% تغير السعر (1يوم) -10.93% تغير السعر (7 أيام) -37.49%

معلومات سوق LooPIN Network (LOOPIN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: