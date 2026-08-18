سعر LokiCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع LokiCoin (LOKI) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 5.93% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل LOKI الحالي إلى USD هو $ 0 لكل LOKI.

يحتل LokiCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 68,569، مع عرض متداول قدره 100.00M LOKI. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول LOKI بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00469673، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك LOKI بمقدار -0.06% خلال الساعة الماضية و-4.13% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 481.62.

معلومات سوق LokiCoin (LOKI)

القيمة السوقية $ 68.57K$ 68.57K $ 68.57K الحجم (24 ساعة) $ 481.62$ 481.62 $ 481.62 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 68.57K$ 68.57K $ 68.57K إمداد دورة التداول 100.00M 100.00M 100.00M إجمالي العرض 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ LokiCoin هي $ 68.57K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 481.62. العرض المتداول لـ LOKI يبلغ 100.00M، مع إجمالي عرض 100000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 68.57K.