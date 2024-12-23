احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر LCS مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر LCS.

سعر LocalCoinSwap (LCS) المباشر لليوم هو USD 0.230065 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.80M . يتم تحديث سعر LCS مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق LocalCoinSwap الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.29 - تغيير سعر LocalCoinSwap خلال اليوم هو +0.66% - لديه عرض متداول بقيمة USD 38.25M

أداء سعر LocalCoinSwap (LCS) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.00150269 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.0402127392 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.1696811738 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.09501750082340264 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00150269 +0.66% 30 يوم $ +0.0402127392 +17.48% 60 يوم $ +0.1696811738 +73.75% 90 يوم $ +0.09501750082340264 +70.36%

تحليل سعر LocalCoinSwap (LCS)

اكتشف أحدث تحليلات سعر LocalCoinSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.227761$ 0.227761 $ 0.227761 24 ساعة مرتفع $ 0.230775$ 0.230775 $ 0.230775 عالية طوال الوقت $ 0.490867$ 0.490867 $ 0.490867 تغير السعر (1 ساعة) -- تغير السعر (1يوم) +0.66% تغير السعر (7 أيام) +16.46%

معلومات سوق LocalCoinSwap (LCS)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: