سعر LocalCoinSwap (LCS)
سعر LocalCoinSwap (LCS) المباشر لليوم هو USD 0.230065. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.80M. يتم تحديث سعر LCS مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق LocalCoinSwap الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 80.29
- تغيير سعر LocalCoinSwap خلال اليوم هو +0.66%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 38.25M
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خلال اليوم، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.00150269 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.0402127392 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.1696811738 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر LocalCoinSwap مقابل USD هو $ +0.09501750082340264 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00150269
|+0.66%
|30 يوم
|$ +0.0402127392
|+17.48%
|60 يوم
|$ +0.1696811738
|+73.75%
|90 يوم
|$ +0.09501750082340264
|+70.36%
اكتشف أحدث تحليلات سعر LocalCoinSwap: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
+0.66%
+16.46%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
LocalCoinSwap is building a P2P cryptocurrency exchange and launching an associated Cryptoshare ICO. LocalCoinSwap features a completely decentralized peer-to-peer trading structure. There are no centralized bank accounts, no verification requirements, and no restrictions on trade. Furthermore LocalCoinSwap distributes 100% of the sites profits to holders of Cryptoshares on a 1-to-1 basis, through a blockchain-based decentralized dividend application.
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€0.21856175
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RM1.0352925
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₺8.09598735
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¥36.0189764
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₽23.64838135
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