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سعر Loan Protocol (LOAN) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 2.15M . يتم تحديث سعر LOAN مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Loan Protocol الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 73.33K - تغيير سعر Loan Protocol خلال اليوم هو -2.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 27.65B

أداء سعر Loan Protocol (LOAN) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Loan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Loan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Loan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Loan Protocol مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.69% 30 يوم $ 0 -7.07% 60 يوم $ 0 +65.26% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Loan Protocol (LOAN)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Loan Protocol: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0.00109657$ 0.00109657 $ 0.00109657 تغير السعر (1 ساعة) -2.67% تغير السعر (1يوم) -2.69% تغير السعر (7 أيام) +3.33%

معلومات سوق Loan Protocol (LOAN)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: